شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا الأربعاء .. حار أو شديد الحرارة ونشاط الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود طقس غدًا الأربعاء أعلي فى درجات الحرارة من الطقس اليوم الثلاثاء، وتكون حالة الطقس فى مصر بين الحار على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة فقط على السواحل الشمالية، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأربعاء.

ويكون الطقس غدًا ليلاً معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ولطيف على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وتشير توقعات حالة الطقس غدًا إلي وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشرقية والوجه البحري وجنوب سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط مستقرة والموج من خفيف إلي معتدل وارتفاعه يترواح بين مترٍ ومتر ونصف المتر، والرياح شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر ومترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة تواصل الارتفاع غدًا عن اليوم

تواصل درجات الحرارة الارتفاع غدًا على أغلب أنحاء الجمهورية عن طقس اليوم، وتكون العظمى فى الإسكندرية 27 مقابل 23 درجة اليوم، وفي القاهرة 32 مقابل 28 درجة الثلاثاء، وفي طنطا 31 درجة مقابل 27 درجة اليوم، وفي مطروح 24 درجة مقابل 21 درجة الثلاثاء، وفي دمياط 25 درجة مقابل 22 درجة اليوم، وفي شرم الشيخ 33 درجة مقابل 31 درجة الثلاثاء، وفي قنا 35 درجة مقابل 32 درجة اليوم، وفي أسوان 37 درجة مقابل 35 درجة الثلاثاء.

توقعات درجات الحرارة غدًا الأربعاء

تواصل درجات درجات الحرراة غدًا الإرتفاع فى جميع أنحاء الجمهورية عن حالة الطقس اليوم وتكون درجات الحرارة العظمي والصغري غدًا كما يلي:

درجة الحرارة في الإسكندرية 27 – 17، درجة الحرارة في القاهرة 32 – 17، درجة الحرارة في طنطا 31 – 16، درجة الحرارة في وادي النطرون 31 – 16 درجة مئوية.

وتشير توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء إلى أن درجة الحرارة فى بورسعيد 26 – 17، وفى المنصورة 31 – 16، وفى دمياط 25 – 16، وفى الزقازيق 32 – 16، وفى الإسماعيلية 32 – 16، وفى العريش 26 – 16 درجة مئوية، وفى السويس 33 – 16 درجة مئوية.

ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا فى بلطيم 26 – 16، وفي دمنهور 31-17، وفى سيوة 32 – 13 درجة مئوية، وفى مطروح 24 – 16، وفى السلوم 33 – 15 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة خلال طقس غدًا في رفح 25 – 15، وفى الطور 31 – 20، وفى راس سدر 31 – 18، وفى نويبع 32 – 23، وفى طابا 29 – 20، وفى شرم الشيخ 33 – 23، وفى كاترين 30 – 13، وفى الغردقة 32 – 22 درجة مئوية.

وتشير توقعات حالة الطقس غدًا فى الصعيد إلى أن درجة الحرارة في الفيوم 33 – 17، وفى سوهاج 34 – 21، وفى أسيوط 33 – 20، وفى بني سويف 33 – 18، وفى المنيا 33 – 19، وفى قنا 35 – 24 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا في أسوان 37 – 28، وفى الأقصر 37 – 26، وفى إدفو 37 – 28، وفى أبوسمبل 37 – 27، وفى الوادي الجديد 35 – 23، وفى حلايب 29 – 25 درجة، وفى شلاتين 31 – 24 درجة مئوية.

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