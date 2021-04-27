شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة شوهت وجهها .. روجينا تنشر صورة صادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الفنانة روجينا صورة لوجهها على صفحتها الشخصية بـ«فيس بوك» لتظهر حجم الإصابة التي تعرضت لها خلال تصوير مسلسل «بنت السلطان» حيث ظهرت الإصابة الشديدة وجروح حول العين اليسرى.

وكتبت روجينا لتطمئن جمهورها: «الحمدلله قدر الله وماشاء فعل بشكر كل زمايلى اللي اتطمنوا عليا بشكر صابرين أختى الأصيلة اللى سابت تصورها وجتلى المستشفى بشكر كل الفانز اللى كانوا قلقانين عليا بشكر كل زميلى في التصوير على خوفهم عليا، وأسفة لكل الناس اللى كلمتنى ومعرفتش أرد عليهم».

وأضافت: «شكرا عائلتى الصغيرة اللى جنبى دايما وعائلتى الفنية الكبيرة شكرا على كل الحب دا ????».

كان الفنان حسن أبوالروس كشف عن إصابة الفنانة روجينا بجرح في الوجه، أثناء تصوير مشاهد مسلسلهما «بنت السلطان»، لافتًا أنه تعلّم الالتزام والإخلاص في العمل من مثابرتها ورغبتها في استكمال التصوير، رغم عدام استقرار حالتها.

وكتب «أبوالروس» عبر صفحته الشخصية بـ«إنستجرام»: «خبر عاجل إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفي».

وأضاف: «تم إجراء 7 غرز تجميلية والغريب والغير متوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعة وجدية ووجها ينزف في المشهد والحقيقة، وهذا كان درسًا لي أنا شخصيًا في التضحية والإخلاص في العمل».

كانت الفنانة روچينا أصيبت أثناء تصوير مشهد ضمن مسلسلها «بنت السلطان» الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وطمأن الفنان إيهاب فهمي الجمهور بتعليق عبر «فيسبوك»: «روجينا بخير.. الحمد لله إصابة خفيفة أثناء التصوير.. الحمد الله هي كويسة».