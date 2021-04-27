شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتحرش بطفلة المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة المتهم «محمد. ج» بالسجن المشدد 10 سنوات فى اتهامه بهتك عرض طفلة المعادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محيى الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على، ومحمد فاروق.

أثبتت المحكمة، فى بداية الجلسة، حضور المتهم ودفاعه، وقال القاضى للدفاع إن محكمة الاستئناف رفضت طلب رد هيئة المحكمة، وسألهم بأنهم فى حالة عدم رغبتهم فى استكمال المحكمة نظر القضية فمن الممكن إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها، إلا أن الدفاع أبدى عدم اعتراضه على نظر ذات الهيئة للقضية، وتبين غياب المجنى عليها ووالديها.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المجنى عليها والذى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم والانضمام للنيابة العامة فى جميع طلباتها، وأضاف الدفاع أن المجنى عليها أصيبت بحالة نفسية سيئة وتتلقى العلاج نفسيا بسبب جرم المتهم.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الذى قدم 5 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع ببطلان تحقيقات النيابة، إضافة إلى دفعه ببطلان أمر الإحالة، وطلب الدفاع من المحكمة تعديل القيد والوصف من المادة ٢٩٠ عقوبات إلى ٢٦٩ عقوبات.

واستكمل الدفاع دفوعه بانتفاء أركان جريمة الخطف، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش.

وتحدث الدفاع، خلال مرافعته، عن الاتهام الأول الموجه من النيابة العامة للمتهم بخطف المجنى عليها، وقال إنه طبقا لأحكام محكمة النقض فإن الخطف هو انتزاع المخطوف من أيدى ذويهم وأن يقطع صلته بهم، وأن يرتكب ذلك بالتحايل والغش، واحتجازه فى مكان آخر، وأن الواقعة لا يوجد بها دليل على حدوث الخطف. وقال إن موكله مصاب بمرض «البيدوفيليا»، وهذا المرض يجعله غير مدرك لبعض أفعاله، ومرض مؤقت غير دائم، وأنه مثل الشخص الذى يصاب بمرض السرقة.

وقدم للمحكمة صورة تجمع المتهم مع طفليه وزوجته، لافتا إلى أن هناك فرقا بين المجرم والمريض، فالمجرم يستخدم إجرامه مع جميع الأشخاص حتى أفراد أسرته وهذا لم يصدر منه، ولم يتحرش بابنته ولا مرة، على حد قولها، إضافة إلى أنه كان يراعى والدته المريضة بالسرطان.