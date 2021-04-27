شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم برلماني على وزير الكهرباء بسبب «ارتفاع أسعار الفواتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، هجومًا برلمانيًا على الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء وتحصيل غرامات من الجميع بما فيها المساجد، وقال علاء عابد، رئيس لجنة النقل، إن المليارات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الشركات والمصانع والمنازل المخالفة يمكن أن تكون سببًا في خفض قيمة الكهرباء المستحقة على المواطنين إلى النصف.

وأشار فتحى قنديل، عضو المجلس عن محافظة قنا، إلى أن وزارة الكهرباء تحاسب شركة «مصر للألومنيوم» في نجع حمادى كأنها تحاسب «صاحب دكان» دون تقديم دعم لها، وهى التي تستهلك كهرباء كثيرة بحكم الصناعة نفسها، لذا فإن الوزارة هي سبب خسائر الشركة، لأنها تحاسبها بأسعار مرتفعة، مضيفًا: «عندنا في قرية السنابسة بمركز الوقف تم فرض غرامات كهرباء على أحد المساجد بقيمة 46 ألف جنيه، ويتم تحرير الغرامة باسم العامل أو المؤذن الذي لا يزيد راتبه على ألف جنيه، الوزارة تتفنن في الغرامات، فإذا قام أحد المواطنين بتركيب أسانسير، فبمجرد أن يبدأ تجربته يلاقى بتوع الكهرباء فوق راسه وطالبين غرامة 100 ألف جنيه مثل ثمن الأسانسير نفسه».

وتابع خليفة رضوان، عضو المجلس عن محافظة سوهاج: «لو أجرينا استطلاع رأى عام بين المواطنين عن رأيهم في وزارة الكهرباء وأساليبها في تحصيل الفواتير والغرامات، سنجد الإجابة أنها وزارة إذعان».

وخلال الجلسة، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء في مجموع مواده، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه، .

ووافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح 25 إبريل الجارى، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، معتبرين إياه ضرورة لدعم مواجهة الإرهاب، وكذا نظرًا للتدابير الخاصة المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء «صندوق تحيا مصر» في مجموع مواده، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت عليه.