شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تدرس مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، عن بدء مشاورات مع وزارة النقل لدراسة استخدام آلية المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات السكك الحديدية، دون أن يذكر تفاصيل هذه المشروعات.

وأضاف «حنورة»، في تصريحات خاصة، أن الأمر يتطلب دراسة واضحة ومدققة بالوضع الحالى لكل مشروع من المشروعات المراد مشاركة القطاع الخاص فيها، تتضمن دراسة الجدوى وتحديد المخاطر، ومن ثم هيكلة المشروع لتحديد التزامات ودور جميع أطراف التعاقد، سواء الحكومة أو القطاع الخاص.

وتابع: «وزارة النقل بدأت بالفعل في إعداد الدراسات المطلوبة تمهيدًا لفحصها من وحدة المشاركة، وتتضمن دراسات فنية وقانونية وتمويلية لتحديد الاحتياجات المطلوبة»، مؤكدًا أن دور الوحدة فنى بالأساس، لفحص الدراسات وهيكلة المشروعات، ما يضمن توازن التعاقدات وإقبال القطاع الخاص والبنوك على تمويل المشروعات.

وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص تعد إحدى الأدوات التي يمكن استخدامها لتطوير مرفق السكك الحديدية، لكنه ليس العصا السحرية للإنقاذ- حسب قوله.

كان كامل الوزير، وزير النقل، قال خلال كلمته أمام مجلس النواب، أمس الأول: «إن مشاركة القطاع الخاص لا تعنى الخصخصة».

على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة إن وزارة النقل تدرس 3 سيناريوهات لإشراك القطاع الخاص في إدارة قطارات السكة الحديد، يتمثل السيناريو الأول في تأسيس 3 شركات بالشراكة مع كيانات عالمية، يتم توزيع الخطوط عليها. ويرتكز السيناريو الثانى على الاتفاق مع شركة عالمية تدير كل قطارات الركاب، أو عددًا محددًا منها وفقًا لقدراتها الفنية. ويتضمن الثالث إسناد إدارة القطارات المكيفة الحالية والروسية الجديدة فقط لصالح كيان خارجى لديه الخبرة الكافية.