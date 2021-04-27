شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل القافلة الغذائية المقدمة ضمن حملة «أبواب الخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ممدح غراب، محافظ الشرقية، القافلة الغذائية المقدمة ضمن حملة «أبواب الخير» من صندوق «تحيا مصر»، والمكونة من 4 حاويات محملة بـ 72 طن مواد غذائية جافة، حيث تتضمن الكرتونة «4 كيلو أرز – 1.5 ك مكرونة – عبوة زيت – نصف كيلو فول – 2 كيلو سكر – عبوة سمن – عبوة شاي – كيلو بلح»، بالإضافة إلى 6 آلاف شنطة دواجن بزنه 8 الاف طن يتم توزيعها على الجمعيات الأهلية تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعي، لتقدم للمواطنين المستحقين بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً.

وأشاد محافظ الشرقية بمبادرات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتوفير المواد الغذائية الجافة والدجاج للأسر الأكثر احتياجا بمختلف قري ومراكز المحافظة، لتوفير حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا، والعمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية، التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سبل المعيشة له.