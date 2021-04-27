شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة السيدة العذراء بالمعادى تقيم قداس ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت كنيسة السيدة العذراء فى المعادى قداس ليلة الأربعاء من البصخة المقدس ضمن أسبوع الآلام، حيث يتم قراءة سيرة أيوب البار كما ذكرها الكتاب المقدس فى "العهد القديم".



جانب من القداس

وطبقت الكنيسة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عن طريق ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد بين المواطنين داخل الكنيسة.



قداس الكنيسة

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، عقد اجتماعًا بالمقر البابوى بالقاهرة مع الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الرعوية من أبرزها الترتيبات الخاصة بالمناسبات الكنسية خلال الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد، وكذلك الفترة التالية لها، في ظل القيود التي تفرضها الموجة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

وتقرر السماح بالمشاركة الشعبية بالكنائس فى هذه المناسبات بحد أقصى 25٪ مع اتباع كافة الإجراءات الصحية الوقائية، كما شدد قداسة البابا على ضرورة متابعة الآباء الكهنة بكل الحرص لالتزام المتواجدين داخل الكنيسة بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح والتباعد الاجتماعى، إلى جانب كافة الإجراءات الصحية الاحترازية حرصًا على سلامة أبنائه من الشعب القبطي وكذلك الشمامسة والكهنة.