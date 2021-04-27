شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يقود حملة على المنشآت والأسواق بمركزي الإبراهيمية وههيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن الإبراهيمية وههيا، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارات الإبراهيمية وههيا، وذلك استكمالا للحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تم خلال الحملة المرور على مصنع للمخللات بمركز الإبراهيمية، ومخزن للمواد الغذائية، وتم ضبط ٤ طن و٨٠٠ كجم مخلل لسوء التخزين، عبارة عن ٤٨ برميل زيتون وارنبيط زنة البرميل ١٠٠ كجم، كما تم إعدام ٢٠٠ كجم مخلل، لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق جزئي للمصنع، لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية به، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم سحب ٤ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٣ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة بمعاينة أعمال تطوير ورفع كفاءة إحدى مصانع المياه الغازية بههيا، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية به، وذلك بعد غلق المصنع أثناء حملة ترأسها وكيل الوزارة عليه منذ عدة أيام، وتم إعطاء إدارة المصنع مهلة شهر لتوفيق أوضاعهم، واستيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة، حفاظاً على صحة المواطنين، وتابع وكيل الوزارة بعض التعديلات التي تمت، ووجه ببعض الملاحظات لمراعاتها في أسرع وقت، للبدء في فتح وتشغيل المصنع مرة أخرى، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية، وبما يتناسب مع معايير الجودة، ووفقاً للاشتراطات الصحية اللازمة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور هشام مسعود إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية على الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.