شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد قطارات الصعيد والإسكندرية وباقي الخطوط ورحلات إجازة عيد الفطر الإضافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تسيير رحلات إضافية إضافة إلي الرحلات الحالية، من وإلي أسوان بمناسبة أجازة عيد الفطر المبارك، وزيادة عدد عربات القطارات لمواجهة زيادة الطلب على التذاكر خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت هيئة السكة الحديد أن ذلك يأتى ذلك خلال الفترة من 10 مايو إلي 21 مايو 2021، للتيسير على جمهور المتعاملين مع الهيئة وراحتهم.

مواعيد القطارات الإضافية التى تعمل بصفة يومية خلال الفترة المحددة كما يلي:

قطار 1936 مكيف القاهرة – أسوان : يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 ويعمل يوميا خلال الفترة المحددة

قطار 1937 مكيف أسوان - القاهرة : يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويعمل يوميا خلال الفترة المحددة .

قطار 2202 روسي القاهرة - أسوان : يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 ويعمل يوميا خلال الفترة المحددة

قطار 2203 روسي أسوان - القاهرة : يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 ويعمل يوميا خلال الفترة المحددة

مواعيد القطارات الإضافية التى تعمل لرحلة واحدة:

قطار 1940 مكيف الإسكندرية - أسوان : يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 ويعمل يوم 9-5-2021 فقط.

قطار 1940 مكيف القاهرة - أسوان : يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 ويعمل يوم 11-5- 2021 فقط.

قطار 1941 مكيف أسوان - القاهرة : يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 ويعمل يوم 10-5-2021 فقط.

قطار 1941 مكيف أسوان - الاسكندرية : يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 ويعمل يوم 19-5-2021 فقط.

وأشارت الهيئة إلي إضافة عدد 22 عربة مكيفة لبعض القطارات ذات الكثافة العالية بواقع عربة واحدة لكل قطار يوميًا خلال الفترة المحددة من 10-5-2021 وحتى 21-5-2021، ليصبح عدد القطارات التى تم إضافتها 30 قطار مكيف، و24 قطار روسى و336 عربة علاوة، بإجمالى 61 ألف و788 مقعدًا خلال تلك الفترة بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلى المقررة.

وقالت الهيئة أنه يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية والعربات العلاوة قبل السفر بمدة 24 ساعة.

وأضافت هيئة السكك الحديدة أنه يتم حجز تذاكر القطارات المكيفة والروسى الحالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم 26- 4-2021 قبل موعد السفر بمدة 14 يومًا من محطتي القاهرة والجيزة فقط، ويبدأ صرف التذاكر فى الساعة السابعة صباحاً لإحكام الرقابة علي عمليات بيع التذاكر.

وقالت الهيئة أنه يتم الحجز علي قطارات 88 و 2008 و 934 من محطات الإسكندرية وسيدي جابر وطنطا وكذلك محطتي القاهرة والجيزة، ويتم صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي، ووقف حجز المجموعات خلال فترة أجازة العيد.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلي إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من عدد المقاعد المكيفة والروسى للتيسير علي جمهور المسافرين وللحد من الزحام أمام الشبابيك.

حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا

يتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من هنــــا ، أو يمكن الحجز عبر تطبيق الهاتف من موقع جوجل بلاي.

مواعيد القطارات من القاهرة إلي الصعيد

قطار رقم 1902 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 978 القاهرة - أسيوط VIP موعد القيام الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 القاهرة - أسوان VIP موعد القيام الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 القاهرة - الأقصر موعد القيام الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 990 القاهرة - سوهاج موعد القيام من القاهرة الساعة 16.00 بعد الظهر.

قطار رقم 2006 القاهرة - أسوان VIP موعد القيام الساعة 17.15 بعد الظهر.

قطار رقم 2012 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 17.30 بعد الظهر.

قطار رقم 872 القاهرة - أسيوط موعد القيام الساعة 17.45 بعد الظهر.

قطار رقم 988 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 19.00 بعد الظهر.

قطار رقم 84 القاهرة - أسوان نوم موعد القيام الساعة 19.20 بعد الظهر.

قطار رقم 86 القاهرة - أسوان نوم موعد القيام الساعة 19.45 بعد الظهر.

قطار رقم 2014 القاهرة - أسوان VIP موعد القيام الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 القاهرة - أسوان VIP موعد القيام الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 القاهرة - أسوان موعد القيام الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 890 القاهرة - سوهاج موعد القيام الساعة 23.30 مساء.

مواعيد القطارات من الصعيد إلي القاهرة

قطار رقم 977 الأقصر - القاهرة موعد القيام الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 83 أسوان - القاهرة نوم موعد القيام الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 1903 أسوان - القاهرة موعد القيام الساعة 01.05 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 87 أسوان - القاهرة نوم موعد القيام الساعة 01.15 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 2009 أسوان - القاهرة VIP موعد القيام الساعة 02.05 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 871 أسيوط - القاهرة موعد القيام الساعة 03.15 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 85 أسوان - القاهرة نوم موعد القيام الساعة 04.10 صباحا.

قطار رقم 997 أسوان - القاهرة موعد القيام الساعة 04.35 صباحا.

قطار رقم 989 أسوان - القاهرة موعد القيام الساعة 06.40 صباحا.

قطار رقم 991 سوهاج - القاهرة موعد القيام من القاهرة الساعة 08.20 صباحا.

قطار رقم 987 الأقصر - القاهرة موعد القيام من القاهرة الساعة 10.15 صباحا.

قطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP موعد القيام من القاهرة الساعة 15.00 بعد الظهر.

قطار رقم 983 أسوان - القاهرة موعد القيام الساعة 16.20 بعد الظهر.

قطار رقم 2013 أسوان - القاهرة موعد القيام الساعة 22.10 مساء.

قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP موعد القيام الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 2015 أسوان القاهرة VIP موعد القيام الساعة 23.30 مساء.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلي الصعيد والعكس

قطار رقم 934 الإسكندرية - الأقصر VIP موعد القيام من القاهرة الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد القيام من القاهرة الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد القيام الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد القيام الساعة 05.45 صباحا ويتحرك من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد القيام الساعة 17.15 بعد الظهر ويتحرك من القاهرة الساعة 22.30 مساء

قطار رقم 1109 الفيوم - الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد القيام من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر.

قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء

مواعيد القطارات من بورسعيد إلي سوهاج والعكس

قطا رقم 186 بور سعيد - سوهاج مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام من القاهرة الساعة 13.30 ظهرا.

قطار رقم 970 بور سعيد - سوهاج موعد القيام من القاهرة الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 185 سوهاج - بورسعيد مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 01.40 بعد منتصف الليل.

قطار رقم 971 سوهاج - بور سعيد موعد القيام من القاهرة الساعة 07.05 صباحا.

مواعيد قطارات القاهرة المتجهة للإسكندرية

قطار رقم 119 القاهرة - الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد القيام الساعة 5.00 صباحا.

قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 القاهرة - الإسكندريةVIP مباشر موعد القيام الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 12.30 ظهرا

قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر موعد القيام الساعة 14.00 ظهرا

قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 14.25 ظهرا

قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد القيام الساعة 15.00 بعد الظهر

قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 15.20 بعد الظهر

قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 16.00 بعد الظهر

قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 17.10 بعد الظهر

قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد القيام الساعة 18.00 مساء

قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد القيام الساعة 19.00 مساء

قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد القيام الساعة 20.15 مساء

مواعيد قطارات الإسكندرية المتجهة للقاهرة

قطار رقم 902 الإسكندرية - القاهرة موعد القيام الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد القيام الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 904 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد القيام الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 900 الإسكندرية - القاهرة موعد القيام الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة موعد القيام الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة موعد القيام الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد القيام الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة موعد القيام الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة موعد القيام الساعة 15.30 بعد الظهر.

قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط (مكيف - مميز ) موعد القيام الساعة 17.20 بعد الظهر.

قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة موعد القيام الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد القيام الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة موعد القيام الساعة 20.10 مساء.

مواعيد قطارات القاهرة المتجه إلي بورسعيد والسويس والعكس

قطار رقم 593 القاهرة - السويس مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 05.00 صباحا.

قطار رقم 945 القاهرة - بورسعيد مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 06.10 صباحا.

قطار رقم 955 القاهرة - بورسعيد مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 14.40 ظهرا.

قطار رقم 959 القاهرة - الإسماعيلية مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 17.40 بعد الظهر.

قطار رقم 946 الإسماعيلية - القاهرة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 05.00 صباحا.

قطار رقم 952 بور سعيد - القاهرة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 06.50 صباحا.

مواعيد القطارات المتجه من بورسعيد إلي سوهاج والقاهرة والعكس

قطار رقم 185 سوهاج - بورسعيد مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام من القاهرة الساعة 08.40 صباحا.

قطار رقم 971 سوهاج - بورسعيد موعد القيام الساعة 13.45 ظهرا.

قطار رقم 186 بور سعيد - سوهاج مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 970 بور سعيد - سوهاج موعد القيام الساعة 11.15 صباحا.

قطار رقم 956 بور سعيد - القاهرة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 14.20 ظهرا.

مواعيد القطارات المتجه من دمياط والمنصورة إلي القاهرة والعكس

قطار رقم 948 المنصورة - القاهرة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 05.35 صباحا.

قطار رقم 1914 المنصورة - القاهرة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 06.25 صباحا.

قطار رقم 334 المنصورة - القاهرة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 07.10 صباحا.

قطار رقم 964 دمياط - القاهرة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 07.35 صباحا.

قطار رقم 1916 المنصورة - القاهرة موعد القيام الساعة 08.30 صباحا.

قطار رقم 966 دمياط - القاهرة موعد القيام الساعة 15.07 بعد الظهر.

قطار رقم 994 دمياط - القاهرة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 17.45 بعد الظهر.

قطار رقم 941 القاهرة - دمياط مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 05.15 صباحا.

قطار رقم 965 القاهرة - دمياط مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 07.20 صباحا.

قطار رقم 949 القاهرة - المنصورة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 13.20 ظهرا.

قطار رقم 341 القاهرة - المنصورة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 14.10 ظهرا.

قطار رقم 1915 القاهرة - المنصورة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 15.10 بعد الظهر.

قطار رقم 1917 القاهرة - المنصورة موعد القيام الساعة 16.35 بعد الظهر.

قطار رقم 969 القاهرة - دمياط مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 19.20 بعد الظهر.

مواعيد قطارات خط المناشي المتجه من القاهرة إلي إيتاى البارود والعكس

قطار رقم 687 القاهرة - المناشى - إيتاى البارود مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 14.30 بعد الظهر.

قطار رقم 666 إيتاى البارود - المناشى - القاهرة مختلط (مكيف - مميز) موعد القيام الساعة 07.15 صباحا.