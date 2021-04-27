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كيف استعدت «السكة الحديد» لإجازة عيد الفطر المبارك؟ (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد بدء الحجز على قطارات العيد، وذلك ابتداء من أمس ٢٦ إبريل، وذلك قبل موعد الرحلة بـ ١٥ يوما.

كما قررت تشغيل ٤ قطارات مكيفة ومميزة، وذلك اعتبارا من ١٠ مايو المقبل ولمدة ١١ يوما لتلبي حاجة الركاب في عيد الفطر المبارك.

كما قررت تجهيز ٤ قطارات مكيفة لتلبية احتياجات الراكب سيتم تشغيلهم وفقا للطلب، وذلك اعتبارا من يوم ٩ مايو، كما سيتم تشغيل ٢٢ عربة مكيفة إضافية خلال الفترة من ١٠ إلى ٢١ مايو.

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي عدد المقاعد الإضافية في العيد بلغ 61788 مقعد بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلي خلال فترة العيد فقط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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