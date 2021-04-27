شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت «السكة الحديد» لإجازة عيد الفطر المبارك؟ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد بدء الحجز على قطارات العيد، وذلك ابتداء من أمس ٢٦ إبريل، وذلك قبل موعد الرحلة بـ ١٥ يوما.

كما قررت تشغيل ٤ قطارات مكيفة ومميزة، وذلك اعتبارا من ١٠ مايو المقبل ولمدة ١١ يوما لتلبي حاجة الركاب في عيد الفطر المبارك.

كما قررت تجهيز ٤ قطارات مكيفة لتلبية احتياجات الراكب سيتم تشغيلهم وفقا للطلب، وذلك اعتبارا من يوم ٩ مايو، كما سيتم تشغيل ٢٢ عربة مكيفة إضافية خلال الفترة من ١٠ إلى ٢١ مايو.

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي عدد المقاعد الإضافية في العيد بلغ 61788 مقعد بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلي خلال فترة العيد فقط.