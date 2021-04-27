شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسكندرية تتفقد 3 مستشفيات لمتابعة استعدادات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، يرافقها الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة لتفقد عدد من مستشفيات الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على كفاءة العمل والتأكد من توفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من «كوفيد ١٩»، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وشملت الجولة مستشفيات صدر المعمورة، صدر كوم الشقافة، لمتابعة أعمال التطوير، والاطمئنان على رفع كفاءة شبكة الغازات والاكسجين، وزيادة أعداد الأسرة بقسم العناية المركزة، والاطمئنان على كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن السكندرى في ظل هذه الجائحة.

كما تفقدت نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة مستشفى فوزى معاذ لطب الأطفال بكوم الشقافة، حيث تفقدت أقسام وأدوار المستشفى، والعناية المركزة الخاصة بالأطفال المبتسرين، للاطمئنان على توفير كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

ووجهت «عازر» الشكر إلى الأطقم الطبية في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة كورونا.

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد 3 مستشفيات للاطمئنان على التجهيزات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد 3 مستشفيات للاطمئنان على التجهيزات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد 3 مستشفيات للاطمئنان على التجهيزات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد 3 مستشفيات للاطمئنان على التجهيزات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد 3 مستشفيات للاطمئنان على التجهيزات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد 3 مستشفيات للاطمئنان على التجهيزات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد 3 مستشفيات للاطمئنان على التجهيزات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا (صور)

نائب محافظ الاسكندرية تتفقد 3 مستشفيات للاطمئنان على التجهيزات اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا (صور)