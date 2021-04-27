شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نواجه محدودية الموارد المائية بمعالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر دخلت مستوى الفقر المائي الحاد، مشيرًا إلى أن «مصر دخلت بموارد هائلة ومئات المليارات للاستفادة من كل قطرة مياه».

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الثلاثاء: «إن الدولة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي وتحلية مياه البحر، لمواجهة محدودية الموارد المائية»، مؤكدًا أن «الدولة تتعامل بكل جبهاتها لمواجهة أزمة سد النهضة».

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن «مصر من أعلى الدول في استخدام المياه وإعادة تدويرها ومعالجتها»، لافتا أن «الدولة تستخدم كل مواردها لاستغلال كل قطرة مياه».

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح اليوم الثلاثاء، مؤتمر موسع عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية)، بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، ومسؤولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

وخلال المؤتمر، ألقى رئيس الوزراء كلمة، استهلها بتقديم التهنئة لجميع الوزراء والمسؤولين الحضور، بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى شعبنا العظيم وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مرحبا بالحضور المميز لنواب البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) المعنيين بملف التنمية الاقتصادية، ومسؤولي الجهات الاقتصادية غير الحكومية في مصر، كما رحب بممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الفعالة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، سواء المحلية أو الدولية في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي الكبير، التي قامت بها مصر خلال المرحلة الماضية.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري (المرحلة الثانية) التي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.