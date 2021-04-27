شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المتهمة بقتل رضيعها: «عاوزة أحرق قلب أبوه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ما إن وطأت قدما «رامى. م» موظف بحى الدقى شقته قبيل أذان الفجر الأحد الماضى، حتى صرخت زوجته الثانية «إصلاح. م»: «الحق الولد قطع النفس» حمل الزوج طفلهما الرضيع «رحيم»- 3 أشهر، وسط صراخ زوجته الأولى «ولاء» وأولادها، وجميعهم هرول إلى المستشفى حاملين الرضيع فيما عدا أمه التي مكثت بشقتها، وبعدما تأكدوا من وفاته حرروا محضرًا بقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مثلت اعترافات الأم صدمة ألمت بالجميع، حين قالت: «خنقت رحيم بقطعة قماش.. كنت عاوزة أحرق قلب أبوه».

«أحمد»، عم الطفل المجنى عليه، اكتست ملامحه بالحزن، لم تستطع قدماه أن تحمله أمس، وهو يشاهد أخاه وزوجته المتهمة يمثلان الجريمة، وسط حراسات أمنيّة مشدّدة، أمام النيابة العامة، إذ شرح والد «رحيم»: «طلعت بالأسانسير شقتى بالطابق الـ3.. فتحت الباب لقيت مراتى (إصلاح) خارجة من أوضة النوم بتصرخ وتقول: الواد مش بيتنفس».

حسب عم الطفل «رحيم»، فإن أخاه قال: «رحت المستشفى وكانت معايا مراتى الأولى وأولادى.. وأم الطفل لم تأت.. وحين قال الأطباء: الولد دا شكله مخنوق بالإيد.. رحت القسم وقبضوا على زوجتى أم رحيم».

العم يقاوم دموعه، وهو يذكر اعترافات زوجة أخيه التي ثبت بالتحقيقات أنها تبلغ من العمر 27 عامًا- ربة منزل، وهى تقول: «كنت في الشقة التي أقيم بها مع زوجى ومراته الأولى وأولادهما.. خرجت من باب الأوضة حين سمعت (رامى) يدير مفاتيح الشقة.. صرخت في وشه: (إلحق رحيم بيموت).. والحقيقة أنا تخلصت منه وخنقته بإيدى بقطعة قماش.. كنت عاوزة أحرق قلب زوجى على ابنه، لأنه بيحبه قوى».

«رامى أجبرنى على توقيع إيصالات أمانة وبيهددنى بيها.. وكان بيضربنى ودائم إهانتى».. بررت «إصلاح» لقتل رضيعها، ويقول «أحمد»، عم الطفل: «أخويا كتِّبها إيصالات أمانة لأنه لا يثق فيها.. وكان خايف تتطلق منه أو تسيبه وتاخد الولد في حضانتها!!».

«أحمد» يكشف لـ«المصرى اليوم» تفاصيل زواج أخيه من المتهمة، يقول: «تقريبًا كان بينهما قصة حب.. هي تزوجت من شخص وأنجبت منه طفلين (حمزة) و(كنزى)، أكبرهما 6 سنوات وبعد طلاقهما تزوجت من أخى وأنجبا (رحيم)».

ورغم أن «رامى» كان متزوجًا ولديه 5 أبناء «ولدان و3 بنات»، أكبرهم 19 سنة، وأصغرهم عامان، تزوج من المتهمة «إصلاح»، وأقامت الزوجتان معًا.

يقول شقيق «رامى» إن أخاه كان يحب الطفل «رحيم» من زوجته الثانية حبًا شديدًا: «كان فرحان بيه رغم أنه مش أول مرة يخلف!.. فرحته بإنه بقى عنده 3 أولاد (صبيان)، حاسس إنه بقى عنده عزوة».

بدهشةٍ يضيف: «طفلا المتهمة كانا يعيشان مع أخى أيضًا ويعتبرهما مثل أولاده.. وقبل الجريمة والدهما اصطحبهما لشقته في شهر رمضان».

عقب انتهاء النيابة العامة من التحقيقات قررت حبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكذا زوجها والد «رحيم» بتهمتى الإكراه على توقيع إيصالات أمانة والضرب. تركت الجريمة أصداءً حزينة بالمنطقة، وأشاد الأهالى بأخلاق الأب، فيما أبدوا مشاعر كُره تجاه الأم المتهمة.

ورفض طليق المتهمة وأهلها التعليق على الجريمة.