شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: الجنابة والاحتلام في نهار رمضان لا يفسدان الصوم «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن حدوث الجنابة في ليل رمضان يستحب معها الغسل قبل دخول الفجر إذا كانت هناك استطاعة.

وأضاف المفتي خلال لقائه اليومي مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج كتب عليكم الصيام المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصوم صحيح إذا نوى الصوم وهو جنب.

وتابع أنه يجب الغسل قبل أداء الصلوات، وهو مثل الاحتلام في نهار رمضان، فالمحتلم أثناء صومه في نهار رمضان وهو نائم لا إثم عليه ولا قضاء عليه وصومه صحيح.