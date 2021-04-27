شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يكشف لأول مرة سر تغيير طائفته المسيحية «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الفنان والمطرب إدوارد تغير طائفته الدينية بسبب ارتباطه بالفتاة التي كان يرغب في الزواج منها، لكنه لا يغير مبادئه، قائلاً: «أنا غيرت طائفتي الدينية عشان كنت بحب مراتي وعايز أتجوزها وفى نفس الوقت شفت قد إيه هي كانت ملتصقة بالكنيسة والصلاة، ولقيت مستقبل أولادي الديني أفضل معها».

وأضاف بيكا خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج لحظات جريئة، الذي يبث على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قام بتغيير طائفته من أجل حبه لزوجته.

وتابع الفنان إدوارد إن «زوجته أكثر تدينًا منه وتسببت في تقربه من الطائفة الأرثوذكسية»، مضيفًا: «فكرت في مستقبل أولادي إنهم لما يبقوا مع أمهم هيكونوا متدينين وأنا قربت جدًا من الطائفية الأرثوذكسية ومبسوط فيها، وبروح كل أسبوع الكنيسة».