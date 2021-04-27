شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لمواجهة ظاهرة نبش القمامة بوسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ حي وسط في الإسكندرية، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق بين إدارة النظافة بحي وسط والإدارة العامة للرصد البيئي؛ وشركة نهضة مصر، لمواجهة انتشار النباشين والفريزة بنطاق الحي.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، ان الحملة توجهت إلى مناطق تجمع الفريزة بشارع قنال السويس البطيء، أمام عيادة محمد فريد ومدرسة الشمس المشرقة، وتم خلالها مطاردة النباشين والتحفظ على عدد من جواني الفرز.

وأشار «يوسف» إلى ورود العديد من شكاوى المواطنين المتضررين من انتشار الفريزة وتسببهم في تشويه المظهر الحضاري والجمالي للثغر.

وأكد استمرار المشاركة والمتابعة، والدفع بحملات المتابعة في نطاق حي وسط للقضاء على هذه الظاهرة.