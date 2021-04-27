شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس من الأربعاء للجمعة.. نشاط الرياح وارتفاع متواصل في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل درجات الحرارة الارتفاع على كافة أنحاء الجمهورية من يوم الأربعاء 28-4-2021 وحتى يوم الجمعة، وترتفع درجات الحرارة من 28 درجة للعظمي على القاهرى خلال طقس اليوم لتصبح 37 درجة يوم الجمعة بزيادة 9 درجات عن حالة الطقس اليوم في مصر، ويستمر نشاط الرياح رغم ارتفاع الحرارة.

درجات الحرارة تواصل الارتفاع

تواصل درجات الحرارة الارتفاع خلال الأيام الثلاثة وترتفع على القاهرة الكبري من 32 الأربعاء إلى 36 الخميس ثم 37 الجمعة، بينما ترتفع على جنوب الصعيد من 33 الأربعاء إلى 37 الخميس ثم 40 الجمعة، بينما تكون درجات الحرارة على شمال الصعيد من 37 الأربعاء إلى 39 الخميس ثم 41 الجمعة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية خلال طقس الغد استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة ضمن طقس يوم الأربعاء، ويصبح الطقس حارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء، وشديد الحرارة بجنوب الصعيد، وتكون حالة الطقس مائلة للحرارة على السواحل الشمالية فقط.

وتكون حالة الطقس الأربعاء معتدلة ليلاً على جنوب البلاد، بينما تكون لطيفة على شمال البلاد وتستمر تلك الحالة حتى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس الخميس

تواصل درجات الحرارة الارتفاع ضمن طقس الخميس، عن الطقس اليوم وتكون حالة الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوجه البحري، ومائل للحرارة فقط على السواحل الشرقية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أيضًا أن تكون الرياح نشطة الخميس على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.

ويكون طقس الخميس ليلاً معتدلة على جنوب البلاد ويصبح الطقس لطيفًا شمالاً ويمتد حتى القاهرة الكبرى.

توقعات الطقس الجمعة

تكون حالة الطقس الجمعة شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري وحار فقط على السواحل الشمالية، بينما يصبح معتدل ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية.

وتنشط الرياح يوم الجمعة على الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة من الأربعاء حتى الجمعة

البيان درجات الحرارة غدًا الأربعاء درجات الحرارة يوم الخميس درجات الحرارة يوم الجمعة القاهرة الكبري والوجه البحري 32- 17 36- 19 37- 21 السواحل الشمالية الغربية 29- 17 32- 18 32- 20 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 27- 16 28- 17 30- 20 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33- 23 36- 24 38- 24 شمال الصعيد 33- 21 37- 22 40- 23 جنوب الصعيد 37- 28 39- 28 41- 29