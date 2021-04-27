شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يثير الجدل بتصريحاته عن زواج الرجل من 4 سيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمو بيكا مطرب المهرجانات الشعبية، إنه يتفق مع فكرة تعدد الزوجات، لأن المولى عز وجل في كتابه العزيز حلل زواج الرجل من أربع زوجات.

وأضاف حمو بيكا خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج لحظات جريئة، الذي يبث على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الثلاثاء، «مفيش حاجة اسمها حرام تتجوز على مراتك، لو قادر تعيشهم في مستوى كويس».

وتابع حمو بيكا : «زواج الرجل من 4 سيدات ليس حرامًا».