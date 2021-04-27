شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة 4 درجات ونشاط للرياح.. تعرف على حالة الطقس غدا 16 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان المعظم، مؤكدة أنه سيشهد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة يصل 4 درجات عن أمس الإثنين، حيث إنه من المتوقع أن يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء ، القاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 17 والوجه البحرى العظمى 32 درجة والصغرى 17 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 25 درجة والصغرى 17 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 16 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 درجة والصغرى 23 ، وشمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 21 ، وجنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 28.