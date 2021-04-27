شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى ويؤكد: نستهدف زيادة النمو لـ7% خلال 3 سنوات.. المرحلة الأولى حققت نتائج مبهرة ومميزة وكل المؤسسات الدولية أجمعت على نجاح الاقتصاد المصرى.. لن يتم فرض أعباء مالية على المواطنين.. تكلفة «حياة كريمة» تتجاوز 600 مليار جنيه ونسعى لتثبيت الدين على أن يبدأ فى الانخفاض خلال عامين.

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اﻟﺮﺋﻴﺲ: ﺗﻨﺸﺌﺔ أﺟﻴﺎل ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻴﻢ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻰ ﻣﻊ المجتمع.. اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻴﺎﺑﺎﻧيين المشرﻓين ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ المدارس المصرية اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن المصرى من ﺧﻼل اﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ ﺷﺎﻣﻞ.



