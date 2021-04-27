أخبار مصر.. الرئيس السيسى: توطين الصناعة الثقيلة يمثل أولوية فى التعاون مع الشركات العالمية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي دور كوريا كشريك تنموي فاعل في مصر، وأن الدولة تتطلع إلى إقامة تعاون استراتيجي مع الشركة الكورية في العديد من المجالات الصناعية، خاصةً فى قطاع الصناعات الثقيلة، التي تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، مشدداً على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية في مصر، لاسيما في ضوء امتلاك مصر حالياً لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة ً لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يونج باي لي، الرئيس التنفيذي للشركة الكورية العالمية "هيونداي روتم"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذلك السفير جين ووك هونج، سفير جمهورية كوريا في القاهرة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: توطين الصناعة الثقيلة يمثل أولوية فى التعاون مع الشركات العالمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي دور كوريا كشريك تنموي فاعل في مصر، وأن الدولة تتطلع إلى إقامة تعاون استراتيجي مع الشركة الكورية في العديد من المجالات الصناعية، خاصةً فى قطاع الصناعات الثقيلة، التي تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، مشدداً على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية في مصر، لاسيما في ضوء امتلاك مصر حالياً لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة ً لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يونج باي لي، الرئيس التنفيذي للشركة الكورية العالمية "هيونداي روتم"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذلك السفير جين ووك هونج، سفير جمهورية كوريا في القاهرة.

رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى بهدف تحقيق استدامة للنمو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الاقتصاد المصرى من أسرع الاقتصادات نموا بالعالم، حيث حققت نموا فى ظل أزمة كورونا وصل إلى 3.6 %، موضحًا أن الإنتاج المحلى في مصر تجاوز 360 مليار جعلها تعد ثانى الدول العربية من حيث الناتج المحلى بعد المملكة العربية السعودية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: نطلق الحزمة الثانية والمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يؤكد على الإصلاحات الهيكلية للقطاعات ومنظومة العمل، بهدف تحقيق استدامة للنمو الاقتصادى المصرى وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية إذا لم يتبعه إصلاحات هيكلية سيكون مثله مثل دول أخرى حققت نمو سنة أو سنتين وتراجعت بعد ذلك، متابعا: هذا حدث مع مصر في عام 1991، حيث تم عمل برنامج في هذا الوقت واستطعنا تخطى المرحلة الأولى الخاصة بالسياسة النقدية والمالية لتحقق نجاح جزئى ونتيجة أنه لم يتبع البرنامج منظومة للإصلاحات الهيكلية، عاد الاقتصاد المصرى للتراجع ونفس المشكلات التي يعانى منها.

"النواب" يوافق على إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر من جميع الضرائب والرسوم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي تعديل المادة الثامنة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر)، وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.

وتقضي المادة الثامنة حسبما وافق عليها مجلس النواب في ضوء اقتراح النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأنه : "عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، تعفى من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له.

ولا تسري علي الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة.

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بخطف طفلة المعادى التى تبلغ من العمر 7 سنوات، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

الصحة العالمية: لقاحات كورونا المعتمدة آمنة وحدوث الجلطات نادر

قالت الدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية أن جميع لقاحات كورونا آمنة، وظهور بعض الأعراض كحدوث جلطات فى لقاحا استرازينكا وجونسون أند جونسون نادرة، مضيفة أن من 2 إلي 3 في المليون يحدث لهم جلطات جراء الحصول علي اللقاحات.

وأضافت أن المنفعة من الحصول علي اللقاح أكبر من ضرره، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاح تحدث مع كبار السن فقط، لافتة إلى أن الأعراض معظمها تتمحور حول الاصابة بالإرهاق والإجهاد وارتفاع فى درجات الحرارة، وتابعت: ما يحدث من تجلطات بسبب اللقاحات هو نوع من المناعة يقوم بها الجسم عند التخسر حال وجود جرح وبالتالى هو نوع من المناعة بجزئيات معينة في الدم وليس ضررا.

وأوضحت أنه يتم حاليًا دراسة ترخيص لقاح سبوتنيك للطوارئ بعد استكمال ملفاته ودراساته العلمية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمناسبة الأسبوع العالمي للتلقيح 2021، وجائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى توزيع اللقاحات.

جرار قصب يقتحم سور السكة الحديد بأسوان.. ويقظة سائق القطار تمنع كارثة.. صور وفيديو

أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار النوم 86 القادم من القاهرة فى طريقه إلى محطة أسوان، وفى منطقة زراعية لاحظ قائد القطار توقف جرار زراعى يجر خلفه مقطورة قصب سكر واقتحم الحاجز الأسمنتى لسور السكة الحديد، ليضطر السائق للتوقف ومنع الكارثة.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تلقى المهندس مجدى عبد المنصف، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إخطاراً من محمد ركابى مفتش قسم حركة أسوان، يفيد أنه أثناء مرور قطار النوم 86 "القاهرة – أسوان" بمنطقة الغابة الكبيرة بمركز دراو محافظة أسوان، تفاجأ سائق القطار خالد الليثى، باقتحام جرار زراعى يجر خلفه مقطورة محملة بمحصول قصب السكر، للحاجز الخرسانى لسور السكة الحديد وتوقف على القضبان وتعطل بعد أن فقد قائد الجرار السيطرة عليه.

وعلى الفور، اضطر سائق القطار إلى التوقف وإنقاذ حياة ركاب قطار النوم من الاصطدام بجرار القصب الذى اقتحم شريط السكة الحديد دون وجود مزلقان أو منطقة عبور، وانتقل إلى موقع الحادث رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد والمهندسين والفنيين المسئولين لإعادة تسيير الحركة التى استأنفت مرة أخرى بعد توقف استمر لنحو ربع ساعة تقريباً.