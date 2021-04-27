شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تستحق أن تصل نسبة النمو الاقتصادى بها إلى 7% و10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الإصلاحات المؤسسية والهيكلية لا علاقة لها بفرض أى أعباء على المواطنين، متابعا: نستهدف التركيز الشديد على المشروعات، حيث إن الدولة تستثمر استثمارات هائلة لتحسين مستوى معيشة المواطن وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، و مصر تستحق أن يصل نسبة النمو الاقتصادى بها إلى 7% و 10%.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة المصرية صممت ونفذت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وكان برنامج مصري خالص وتم تصميمه عبر خبراء مصريين والدولة المصرية، متابعا: أوجه الشكر للمؤسسات الدولية التي اسعدتنا في تنفيذ هذا البرنامج في المرحلة الأولى.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى موجها حديثه للمؤسسات الدولية: نعول على استمرار شراكتكم معنا خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التي وضعت من خلال الحكومة المصرية وخبراء مصريين وبرنامج مصري خالص ينبع من اهتمام الدولة بهذا البرنامج لضمان استدامة نمو الاقتصاد المصرى.