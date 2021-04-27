شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للتأمينات: لا صحة لإيقاف صرف المعاشات لمن لا يحمل كارت "ميزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إيقاف الصرف على البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونيه 2021.

من جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشداً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم، دون أى انتقاص، والتاكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل فى اختيار أى جهة لصرف استحقاقاته التأمينية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الدولة تسعى لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1-2-3" والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة، ومنها المحافظ الإكترونية من الهاتف المحمول، والتي تدعم السبل المختلفة للإستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الالكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية، بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية.

وأوضح عوض أن الهيئة تسخر كافة امكانياتها للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين بما يضمن القيام بعملية التحول بكل سهولة ويسر، سواء أكان التحول إلى كروت الصرف "ميزة"، وكذلك المحافظ الإلكترونية لضمان حصول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على كافة المزايا الممكنة من عملية التحويل.