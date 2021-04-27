شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان مسجد بتكلفة 9.5 مليون جنيه الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة الجمعة المقبلة، مسجد عمر بن الخطاب بحي إفلاقه – مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بتكلفة 9.5 مليون جنيه على نفقة وزارة الأوقاف، إضافة إلى 5 مساجد أخرى بالمحافظة بالجهود الذاتية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى ضمن خطة الوزارة لافتتاح (13) مسجدًا جديدًا، منها (6) مساجد إحلالًا وتجديدًا بمحافظة البحيرة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (115) مسجدًا، منها (111) مسجدًا إحلالا وتجديدًا ، و (6) مساجد صيانة وترميمًا ، وإجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية (1395) مسجدًا ، منها (1300) مسجد إحلالًا وتجديدًا ، و(95) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفي سياق متصل، تفتتح وزارة الأوقاف، 13 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديداً، وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1395) مسجدًا، منها (1300) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (95) مسجدًا صيانةً وترميمًا .

ونشرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

مديرية أوقاف البحيرة

1- عمر بن الخطاب بحي إفلاقه- مركز ومدينة دمنهور

2- الرحمة – قرية الانشا - الرحمانية

3- نجع الشيخ عون- قرية الحاجر سيدي غازي كفر الدوار ثان

4- أبو الطبول البحري- زاوية حمور الدلنجات ثان

5- خالد بن الوليد- جبارس – إيتاي البارود ثان

6- عزبة فودة- زاوية صقر – أبو المطامير أول

مديرية أوقاف الغربية

7- الحمرة الجديدة – برما – طنطا أول

مديرية أوقاف مرسى مطروح

8- الهدى- ك4- مطروح

مديرية أوقاف المنيا

9- عمار بن ياسر- الجبارتي – بني عبيد

10- فهمي عبد العال- منقطين - سمالوط

11- شلبي – بندر مغاغة

12- مبارك الشرقي – عزبة مبارك – بلنصورة – أبو قرقاص

13- الرحمن- عرب الشيخ تمي – أبو قرقاص