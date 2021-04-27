رئيس الوزراء: لا تنازل عن أي قطرة مياه من النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تكثف من جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة، مشددا على أنه لا تنازل عن أي قطرة ماء من نصيب مصر من مياه النيل.

وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية، أن "الأجهزة والوزارات المختصة تبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على كافة مواردنا المائية، مشيرا إلى أن مصر تعد من أكثر الدول فى العالم حفاظا وتعظيما لمواردها المائية".

ولفت مدبولي إلى أنه "وللحفاظ على كل قطرة مياه، تنوعت المشروعات التى نفذتها الدولة ، سواء من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، أومن خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي بعد معالجتها بكافة السبل والوسائل المتعارف عليها والمعتمدة دوليا".​