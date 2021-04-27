ضبط 84 طرية حشيش بحوزة شخص بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج وبحوزته 84 طربة لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون- مبلغ مالى- هاتف محمول) وذلك حال قيادته سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وترويج ونقل المواد المخدرة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.