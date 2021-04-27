ضبط 165 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 165 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمةبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين منالعناصر الإجرامية - مقيمانبمحافظة الغربية – لأحدهما معلومات جنائية)تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة القسم ، وعُثر بحوزتهما على (165 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرةبقصد الاتجار.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.