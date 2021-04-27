ضبط 200 طربة حشيش فى البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة ترويج 200 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة قبل ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط أحد العناصر الإجرامية،تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذ من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهت بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون وأربعمائة ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إاستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.