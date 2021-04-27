فيديو| "موكلي مريض مش مجرم".. مرافعة دفاع المتهم بهتك عرض طفلة المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصوير- أحمد حسين:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة دفاع المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي"، فقال إن موكله مريض بمرض عقلي غير دائم أو مُستمر يسمى بـ"البيدوفيليا"، وهو ما تسبب في الواقعة التي التقطتها الكاميرات.

وشبه مُحامي الدفاع المرض بمن يصيبه مرض "سرقة الأشياء التافهة"، وشدد الدفاع على ما يراه بأن هناك فارق بين المُجرم والمريض.

وأضاف بأن المُجرم شخص ينتهج سلوك إجرامي ليس لديه وازع من الضمير دون النظر لمن يعتدي عليه، وأشار إلى أن والدة المُتهم تُعاني من السرطان وأنه من يقوم باصطحابها للعلاج الكيماوي.

وتابع:"المريض يكون شخص مُحترم، يُحاول كبح جماح المرض مع الآخرين إذا استطاع"، وعلق على ذلك قائلاً بأن المُتهم لم يعتدي على ابنته البالغة من العمر 11 عامًا، ولم يقوم بفعلته سوى مرة واحدة.

ولفت الدفاع إلى أنه في تلك الحالة فإن هناك مانع من موانع المسئولية الجناية، وهي نقص الإدراك لدى المُتهم مما يُخفف العقوبة، وتابع :"نحن على يقين بأن المحكمة من أعدل وأرحم ما يكون".

وتابع الدفاع متسائلاً عمن يتحمل مسؤولية تعريض الطفلة للخطر، مشددةً على أن القانو ن يُعاقب من يستغل الأطفال تجارياُ، ودفع ببطلان الاعتراف وانتفاء القصد الجنائي العام والخاص في جريمة هتك العرض.

وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار سامي زين الدين عقب المرافعة، حكما بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.