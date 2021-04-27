شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر غش لطلاب أولى وثانية ثانوى بسبب ورقة المفاهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب صفوف النقل، أمس، أداء امتحانات شهر أبريل المجمعة متعددة التخصصات فى ورقة واحدة استثنائيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وأدى طلاب صفوف السادس الابتدائى والصفين الأول والثانى الثانوى الامتحان المجمع داخل المدارس وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وبدأ توافد تلاميذ المرحلة الابتدائية على المدارس فى السابعة صباحا، وخضع الطلاب والطالبات للكشف الحرارى ومنع دخولهم قبل ارتداء الكمامة أو غطاء الوجه. كما توافد طلاب الصف الأول الثانوى من الساعة التاسعة صباحا وحتى 10.30 صباحا لأداء الامتحان المجمع فى مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا)، والفلسفة (10 أسئلة)، والرياضيات (10 أسئلة). فيما توافد طلاب الصف الثانى الثانوى «الشعبة العلمية» فى الفترة من 12 ظهرا حتى 1:30 ظهرا لأداء الامتحان فى مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا)، والكيمياء (10 أسئلة)، والأحياء (10 أسئلة)، وكذلك توافد طلاب الصف الثانى الثانوى (الشعبة الأدبية) لأداء الامتحان فى مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا)، والفلسفة (10 أسئلة)، وعلم النفس (10 أسئلة).

ويختتم طلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى والأول والثانى الثانوى الامتحانات اليوم تزامنا مع نهاية العام الدراسى لصفوف النقل.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر أن ينتهى العام الدراسى الحالى 2020 /2021 بالنسبة لطلاب صفوف النقل بانتهاء امتحانات أبريل هذا الأسبوع.

وشهدت المدارس الثانوية حالة من الغضب بين طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بعد سحب مديرى المدارس ورقة المفاهيم الخاصة بمقررات شهر أبريل البديلة عن الكتب الدراسية وفقا لنظام «أوبن بوك».

وأكد الطلاب أن مديرى المدارس حرروا محاضر غش للطلاب، معتبرين ورقة المفاهيم وسيلة للغش، على الرغم من تعليمات وزير التربية والتعليم باستخدام ورقة المفاهيم بدلا للكتاب المدرسى.

فيما أكد الدكتور طارق شوقى أن الوزارة أرسلت تشديدات جديدة لمديرى المديريات التعليمية للتنبيه على المدارس بضرورة السماح لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بدخول الامتحانات بورقة المفاهيم المطبوعة حتى لو مكتوبة عليها معلومات إضافية من جانب الطلاب، دون سحبها منهم.

وفى سياق متصل، أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، سهولة الامتحان المجمع لطلاب الصف السادس الابتدائى، أمس، فى امتحانات أبريل.

وأضافت فى تصريحات صحفية أن الطلاب وأولياء أمورهم أكدوا سهولة الامتحان فى أغلب الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، مؤكدين عدم وجود أى شكاوى أو معوقات واجهت الطلاب خلال أداء الامتحان، فضلا عن تسلم الطلاب بوكلت المواد غير المضافة للمجموع لحلها فى المنزل وتسليمها مرة أخرى للمدرسة.

وأوضحت أن الامتحان المجمع لطلاب أولى ثانوى الذى يضم مواد اللغة الإنجليزية والفلسفة والمنطق والرياضيات جاء فى مستوى الطالب المتوسط ما عدا الجزء الخاص باللغة الإنجليزية فى بعض الإدارات جاء صعبا وفى مستوى الطالب المتميز، بحسب أولياء أمور الطلاب.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء العام الدراسى بنهاية امتحانات شهر أبريل 2021 لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفنى للفصل الدراسى الثانى.

وأكدت الوزارة أنه بالنسبة لسنوات النقل بالمدارس الفنية التى تطبق المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتم استكمال تدريب الطلاب على الجدارات التى لم يتم الانتهاء منها حتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفنى، على أن يتم ترحيل أى وحدات لم يتم البدء فى دراستها إلى ما قبل بداية العام الدراسى القادم إذا ما دعت الحاجة لذلك.

وبالنسبة للطلاب الذين لهم امتحانات تكميلية، والطلاب المتقدمين على نظام العمال فى سنوات النقل، تقوم المديريات التعليمية بتحديد مواعيد الامتحانات الخاصة بهم، على أن تكون خلال شهر مايو 2021، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفنى.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 2021، يتم استكمال الدراسة طبقًا للنظام المتبع حاليًا، وتعقد الامتحانات العملية والتحريرية طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على الطلاب والزملاء بلجان سير الامتحان ولجان تقدير الدرجات بامتحانات الدبلومات الفنية.