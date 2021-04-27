شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: الدارسون بالخارج يروجون لحقوق مصر المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، اجتماعًا مع عدد من شباب المصريين الدارسين بالخارج، للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم لدعم حقوق مصر المائية فى نهر النيل، ضمن فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE»، والاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة إن الاجتماع يهدف للاستماع إلى أفكار شباب الدارسين بالخارج وتصوراتهم لدعم حقوق مصر المائية، وتم الاتفاق خلال اللقاء على إمداد شباب الدارسين بالخارج بكل المعلومات والحقائق حول ملف مصر المائى وحقها فى مياه نهر النيل، كما أنه سيتم إعداد مواد فيلمية بمشاركة هؤلاء الشباب لاستخدامه فى الترويج لقضية مصر المائية، فى المجتمعات التى يعيشون بها خارج مصر.