شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: «المركزى للتعمير» ينفذ مشروعات بسيناء بـ7.8 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ممثلًا فى جهاز تعمير سيناء، نفذ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وحتى 2020 مشروعات تنموية وخدمية بسيناء ومحور قناة السويس، باستثمارات 18.5 مليار جنيه، بينما يتولى الجهاز المركزى للتعمير خلال العام المالى الحالى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، باستثمارات حوالى 7.8 مليار جنيه.

وأضاف أن وزارة الإسكان تضع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء على رأس أولوياتها، تماشيًا مع استراتيجية تنمية سيناء، مؤكدًا أن هذه المشروعات تساهم فى تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين.