شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتابع جاهزية مستشفيات العزل على مستوى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية على مستشفيات العزل، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ قنا إن اللجنة المشكلة للمرور على مستشفيات العزل قامت اليوم الثلاثاء، بزيارة مستشفى حميات نجع حمادى للتأكد من انتظام سير العمل وحضور الأطقم الطبية والتمريض والإطمئنان على توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج ومتابعة صرفها من المخازن للمرضى وواتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول في حالة عدم استقبال المرضي.

وأضاف الداودي أن اللجنة تفقدت مطبخ المستشفى والمخزن والمعمل والصيدلية، وتم التأكد من توافر المستلزمات وجميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول وزارة الصحة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكميات كافية كما تم الإطلاع على سجل الحضور للفرق الطبية والإلتزام بتوزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين، مشيرا إلى ان معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد طبيعى وتحت السيطرة، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.

لجان لمتابعة مستشفيات العزل بقنا