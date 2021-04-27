شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لترفيق المدن الصناعية ويلتقي المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية كلاحين قفط و«هو» بنجع حمادي، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأعضاء هيئة التنمية الصناعية، ووكلاء وزارة الكهرباء والموارد المائية والري ومدير إدارة الحماية المدنية ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار الداودي خلال الاجتماع إلى أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين حيث خصصت الدولة نحو ٣ مليارات جنيه لتطوير وتوصيل المرافق، لافتا إلى أن إجمالي عدد المصانع وصل إلى 285 مصنع منها 79 مصنع منتج و157 مصنع في مرحلة الإنشاء و49 مصنع في مرحلة استخراج التراخيص بتكلفة إجمالية استثمارية بلغت 2 مليار 969 مليون جنيه، مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

وأكد خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين الشركات التي تتولي تنفيذ الأعمال بالمناطق الصناعية ومسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة، مشددا على الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي سياق متصل التقى محافظ قنا بمجموعة من المستثمرين وذلك للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم على أرض الواقع حيث استمع إلى مجموعة من مطالبهم وعددا من المقترحات التي قدموها والتي وعد بدراستها مع الجهات المعنية وكان من أبرزها الحصول على توسعات للمصانع وتوفير كوادر بشرية مدربة لديها القدرة على التعامل مع حجم هذه الاستثمارات التي يجري إنفاقها على تلك المناطق بالإضافة إلى توفير مهندس من هيئة التنمية الصناعية لمتابعة أعمال التنفيذ بالمصانع لاسيما اثناء مرحلة الانشاءات، ومن جانبهم قدم المستثمرون شكرهم إلى محافظ الإقليم لتواصله مع السيد وزير النقل لإقامة رصيف حاويات بميناء سفاجا وسرعة استجابته لمطالبهم وحلها بعيدا عن الاجراءات الروتينية.

محافظ قنا يلتقى المستثمرين

محافظ قنا يلتقى المستثمرين