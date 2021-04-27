شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أبو حماد الطبي يستقبل بريطانية وسعودي للتطعيم ضد فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمركز الطبي بأبوحماد، قامت بتطعيم ثان سيدة غير مصرية، من دولة بريطانيا، والتي تدعي «باربرا»، بلقاح كورونا البريطاني «أسترازينكا»، وتم قياس العلامات الحيوية لها، والتأكد من عدم وجود أي موانع للتطعيم، جاء ذلك بعد تطعيم سيدة صينية أول بلقاح كورونا الصيني، من داخل مركز طب الأسرة بأكياد البحرية بفاقوس، كما تم أيضاً تطعيم مواطن سعودي الجنسية، والذي يدعي بريك بن عبدالله، بلقاح كورونا بالمركز الطبي بأبوحماد.

من جانبها أشادت السيدة البريطانية والمواطن السعودي بأداء عمل الفرق بالمركز الطبي، معربين عن سعادتهم بالتنظيم الجيد، والروح الطيبة من الفرق الطبية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمركز، والذي تم تخصيصه ضمن المراكز الجديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، والبالغ عددهم حتى الآن ١٧ مركز، وذلك تيسيراً على المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مواعيد العمل بمراكز التطعيم بالمحافظة، خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتي الساعة ١٠ مساء، مضيفاً بأن مراكز التطعيم بالمحافظة هي «مكتب صحة ثان الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، ومراكز طب الأسرة بالدميين، وأكياد البحرية بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحة الحي العاشر أ، ومركز صحة ٤٦ بالعاشر من رمضان، والمركز الطبي بأبوكبير، ومركز طب الأسرة ببرين، ووحدة طب الأسرة بهرية رزنة بالزقازيق، وتخصيص مراكز بمستشفيات السعديين وههيا وديرب نجم والقنايات والحسينية وأولاد صقر ومنيا القمح المركزية»، مشيراً إلى أنه جاري فتح ٧ مراكز أخرى للتطعيم خلال الأيام القليلة القادمة، ليصل الإجمالي ٢٤ مركز موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لمنع التكدس وتيسيرا على المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.