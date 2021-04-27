شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تغيير حاسم فى أداء الجمارك قبل نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن منظومة العمل الجمركي ستشهد تغييرا جذريا قبل نهاية هذا العام، عبر تفعيل الشباك الواحد ورقمنة واختصار دورة العمل والنظام الذكي لتتبع الحاويات، مشيرا إلى أن العمل بالشباك الواحد في الجمارك لم يسر بالشكل المطلوب في البداية، بسبب وجود فساد ومقاومة من أطراف في العمل الجمركى.

وأكد معيط خلال كلمته اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الإيرادات العامة فقدت 300 مليار جنيه بسبب جائحة كورونا، ورغم ذلك فان إيرادات الضرائب زادت خلال التسعة أشهر من العام المالي 20 /21 بواقع 14 %، وزادت الايرادات العامة ذاتها -الضريبية وغير الضريبية -بواقع 16 %، وشكر الله على هذا التطور مضيفا أنه يعود في جانب منه إلى الرقمنة الحادثة في الضرائب وإلى ارتفاع كفاءة العمل بالمصلحة.

ونوه إلى أن العمل مستمر لتحقيق زيادة في حصيلة الضرائب كنسبة من الناتج المحلى بواقع نصف بالمائة سنويا، بما يعنى تحقيق 2 % بالزيادة في أربع أعوام على الرغم من أن الحكومة لم ولن تغير معدل أسعار الضريبة.

وأشار معيط إلى وجود خطة شاملة ستطلقها الحكومة اليوم للاصلاح الهيكلي بما يطور أداء المؤسسات المختلفة ويحقق طفرة في الصناعة والصادرات ويجعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية ويرفع تنافسية مصر.

وأكد وزير المالية إلى امكان النزول بعجز الموازنة لنحو 5 %من الناتج في العام المالى 23 /24 والنزول بالدين العام إلى نحو 84 % من الناتج أو أقل من ذلك، كما أكد أيضا على أن الوزارة تعمل على خفض مدفوعات الدين كنسبة من الناتج إلى 5 % بعد أن كانت 10 % منذ عامين. وكشف معيط أن مناقشات كانت قد جرت في داخل الوزارة حول ما الذي يجب عمله بعد ظهور جائحة كوفيد وكان هناك من يقول أن علينا أن ننسى أهداف التوازن والضبط المالي التي وضعناها في برنامج الاصلاح الاقتصادي إلى أن تمر الجائحة ونعود اليها بعد ذلك، لكن كان رأيي أننا يجب أن نعمل على المسارين معا: مواجهة تحدى كوفيد 19، وتأثيراته السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وفى نفس الوقت نستمر في برنامجنا لضبط المالية العامة عبر توازن دقيق يخدم الاقتصاد ولا يزيد الأعباء على المواطنين.

وخلال اللقاء الذي أداره شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أعلن عن أن انتخابات مجلس إدارة الغرفة ولجانها، ستكون خلال مايو المقبل.

محمد معيط وزير المالي خلال جلسة المباحثات التى عقدها في الخرطوم - صورة أرشيفية