شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ١٢٨ محضر عدم ارتداء كمامة وتشميع 8 مقاهي وورش في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وأضافت عوض أن الحملات التى شنتها المحافظة على العديد من المراكز والمدن والقرى بالمحافظة، أسفرت عن تحرير ١٢٨ محضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحرير غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيه على المخالفين، فضلاً عن إتخاذ قرارات غلق وتشميع ٤ مقاهى بكفر البطيخ، ودمياط، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقدم شيشة للمواطنين وغلق ٤ورش بمدينة فارسكور وأولاد خلف، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.