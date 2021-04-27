شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات كبيرة من الألبان والأغذية منتهية الصلاحية في بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء خاصة في ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، حيث قام فريق مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع التموين والجهات المعنية بتوجيه حملة تفتيشية على المطاعم والمخابز بدائرة مركز ومدينة الفشن

وقامت الحملة بالمرور على 17 منشأة غذائية، وتم سحب عينات أغذية وإرسالها لمعمل التحليل، حيث تم ضبط 2 طن لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمي محمل على سيارة ربع نقل، بجانب ضبط مطعم للآكلات الشعبية «بدون ترخيص»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، فيما تم إعدام 23 كجم من الأغذية التالفة وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتحرير 13 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذ الشأن. شارك في الحملة كلا من محمد محمود أحمد مراقب أول الأغذية، وحمدي عاشور، وأحمد رجب، ومحمد عبدالقادر ،جرجس نزيه مفتشو الأغذية، ومن مديرية التموين، محمد جابر مفتش تموين، ومن الوحدة المحلية، بدراوي فراج مسؤول شؤون البيئة