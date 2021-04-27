شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة بالسويس يأمر بتغريم ضابط 50 جنيها لعدم ارتدائه الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنح فيصل والجناين بالسويس، برئاسة المستشار محمد البغدادى، بتغريم ضابط شرطة 50 جنيها لعدم ارتدائه الكمامة داخل قاعة المحكمة.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما لاحظ رئيس المحكمة المستشار محمد البغدادى، عدم التزام ضابط مسئول عن تأمين قاعة المحكمة بارتداء الكمامة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فأمر رئيس المحكمة باصدار قرارا فوريا بتغريمة 50 جنيها.