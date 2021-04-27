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وزيرة التخطيط: تمكنا من تحقيق زيادة كبيرة فى الصادرات الزراعية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه لأول مرة تستهدف الحكومة منذ سنوات طويلة قطاع الزراعة وتضعه فى اهتماماتها، حيث نهدف زيادة إنتاجية القطاع وتعزيز تنافسيته وتحقيق الأمن الغذائي والمائى وزيادة الصادرات الزراعية.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى، أنه خلال الفترة الماضية حققنا نجاحا كبيرا، واستفدنا من جائحة في تحسين قدرات القطاع الزراعى وإصلاح الكثير من الأمور فيه، وتمكنا من تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات الزراعية ووصولها لأسواق مختلفة.

وتابعت وزيرة التخطيط: لا نركز فقط على أصحاب المزارع الكبرى بل نركز أيضًا على صغار المزارعين، حيث إن الخطة تستهدف إنشاء مجمعات مراكز لوجيستية لحل مشكلات التسويق والتصدير وتعزيز قيمة النقدية للمتر، وتمكنا من تحقيق زيادة إنتاجية بنسبة 30 % بجانب زيادة في فرص العمل خلال عام 2024.

وقالت وزيرة التخطيط: أطلقنا معايير استدامة البيئة على مستوى الحكومة المصرية ويتم تعميمه على القطاع الخاص، وترشيد الطاقة في العملية الإنتاجية والصناعات كثيفة الاستهلاك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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