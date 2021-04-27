شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل «المرحلة الثانية» للإصلاح الاقتصادي المصري: لا أعباء مالية جديدة على المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهو المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بحضور عدد من الوزراء.

وذكر المؤتمر الأرقام المستهدفة من معدلات النمو خلال الثلاث سنوات القادمة، لتصل إلى بين 6 و7% بدل من 2.8% في العام الحالي، وحول عجز الموازنة ذكر «مدبولي» أن المستهدف في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، مقابل 7.7 % في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الثانية لن تشكل أعباء مالية جديدة على المواطن، لكن ستعزز الحماية الاجتماعية وإعطاء وجه اجتماعي لعملية الاصلاح، مشيراً إلى أن الدولة تحرص خلال المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادي على استمرار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن المؤسسات الدولية أجمعت على نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقي الصدمات، وتأتي المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي التى تركز على الإصلاحات الهيكلية بعد نجاح المرحلة الأولي التى أطلقت في عام 2016، وركزت على الجانب المالي والنقدي.

من جانبها ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن رفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية من أولويات المرحلة الثانية.

ولفتت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية للقطاع تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.

لمزيد من التفاصيل طالع التالي:

رئيس الوزراء: مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بين 6 و7% خلال الـ3 سنوات المقبلة

مدبولي: لا أعباء مالية جديدة على المواطن في المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية

نريد أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح.. مدبولي: مستمرون في دعم السلع التموينية خلال الـ3 سنوات المقبلة

مدبولي: الدولة حريصة على استمرار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

مدبولي: المؤسسات الدولية أجمعت على نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقي الصدمات

رئيس الوزراء : المسار التنازلي لديون مصر تباطأ بسبب كورونا

هالة السعيد : برنامج الإصلاح الهيكلي يأتي في إطار رؤية مصر 2030

«دعم صغار المزارعين».. الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة في برنامج الإصلاحات الهيكلية

«تعميق وتوطين الصناعة».. الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة في برنامج الإصلاحات الهيكلية

وزيرة التخطيط : نعمل على رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية

«المصري اليوم» تنشر تفاصيل مؤتمر الحكومة لإطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد