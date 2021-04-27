شكرا لقرائتكم خبر عن بينها بقايا دفنة لطفل رضيع داخل إناء.. اكتشاف 110 مقابر أثرية بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت البعثة الأثرية العاملة في منطقة آثار الدقهلية برئاسة الدكتور سيد الطلحاوي، في الكشف عن 110 مقابر يرجع تاريخها إلى 3 مراحل حضارية مختلفة هي: حضارة مصر السفلى والمعروفة باسم بوتو، وحضارة نقادة 3، وعصر الانتقال الثاني المعروف بفترة الهكسوس، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري بمنطقة كوم الخلجان في محافظة الدقهلية.

وقال الدكتور السيد الطحاوي رئيس منطقة آثار الدقهلية في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، إنه تم العثور على 110 مقبرة يرجع تاريخها إلى 3 مراحل مختلفة هي بوتو ونقادة 3 والهكسوس، بمنطقة كوم الخلجان ومازال هناك حفريات تعود لعصرين آخرين وهما العصر البلطمى والهكسوس وهذا اكتشاف لأول مرة أن يكون بمنطقة واحدة 5 عصور مختلفة.

وأشار إلى أن هذا الكشف يعد إضافة تاريخية وأثرية هامة للموقع والذى تأكد أنه ثرى جدا، فمن بين المقابر التي تم العثور عليها 68 مقبرة ترجع لمرحلة حضارة مصر السفلى والمعروفة باسم بوتو 1 و2 وخمسة مقابر من عصر نقادة 3، و37 مقبرة من عصر الهكسوس، ومازالت الحفائر مستمرة للكشف عن مزيد من أسرار هذه المنطقة.

وأوضح أن من بين الاكتشافات 86 مقبرة عبارة عن حفر ذات أشكال بيضاوية قطعت في طبقة الجزيرة الرملية بالمنطقة، ووضع بداخلها دفنات لأشخاص في وضع القرفصاء، حيث كانت أغلبها ترقد على جانبها الأيسر وتتجه رأسها نحو الغرب، بالإضافة إلى الكشف عن بقايا دفنة لطفل رضيع داخل إناء من الفخار من فترة بوتو 2 ومعه إناء صغير من الفخار كروي الشكل، كما أن الخمسة مقابر التي ترجع لفترة نقادة 3 هي أيضا عبارة عن حفر بيضاوية الشكل قطعت في طبقة الجزيرة الرملية، منها مقبرتين غطيت جوانبهما وقاعهما وسقفهما بطبقة من الطين. وقد عثرت البعثة داخل الحفر على مجموعة من الأثاث الجنائزي المميز لهذه الفترة وهي عبارة عن أواني أسطوانية وكمثرية الشكل، بالإضافة إلى صلايات صحن الكحل، زُين سطحها برسومات وأشكال هندسية كما وجد عليها كتلة صغيرة من الظران كانت تستخدم لصحن الكحل.

وأكد أن المقابر الخاصة بمرحلة عصر الانتقال الثاني (فترة الهكسوس)، تم الكشف عن 37 مقبرة، منها 31 عبارة عن حفر شبه مستطيلة الشكل تتراوح أعماقها بين 20 سم و85 سم، وتتميز بأن جميع دفناتها في وضع ممدد والرأس يتجه نحو الغرب والوجه إلى أعلى، بالاضافة إلى العثور على تابوت من الفخار بداخله دفنة لطفل، ومقبرتين لطفلين من الطوب اللبن على شكل بناء مستطيل موضوع بداخله دفنات الطفلين وبعض الأثاث الجنائزي، منها إناء فخاري صغير الحجم وحلق من الفضة، فضلا عن بقايا دفنة لطفل رضيع داخل إناء كبير من الفخار، وقد تم وضع الأثاث الجنائزي داخل الإناء والذي تمثل في إناء صغير من الفخار أسود اللون.

وأوضح أن البعثة عثرت أيضا على مجموعة من الأفران والمواقد وبقايا أساسات مباني من الطوب اللبن، والأواني الفخارية، والتمائم خاصة الجُعران والتي يصنع البعض منها من الأحجار شبه الكريمة والحلي مثل الأقراط.

يذكر أن ‎كوم‎ ‎الخلجان يقع على الحدود بين محافظتى الدقهلية والشرقية على بعد كيلو متر من قرية السمارة بمركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلية، حيث بدأ أول أعمال حفر أثرى بها عام ١٩٩٥ عن طريق البعثة الأثرية الأمريكية، التي كانت تعمل في منطقة منديس «‏قرية تل الربع»، وفى عام ٢٠٠١ قام المجلس الأعلي للآثار في ذلك الوقت بتسجيل الموقع واعتباره من أهم المواقع ‏الأثرية بمحافظة الدقهلية، ومساحة التل تبلغ ٨٦٠٠ متر مربع ويرتفع عن الأراضى الزراعية بنحو ٢ متر، وتوجد بالقرب منه قناة مائية على ‏بعد ٧٠ مترا، تربط بحر حادوث بقناة السنبلاوين، ويعتقد أن هذه القناة من بقايا فرع النيل المنديسى الذي كان يمر في هذه ‏المنطقة ويصب في البحر الأبيض المتوسط.‏

بعض الآثار المكتشفة بكوم الخلجان فى الدقهلية

بعض الآثار المكتشفة بكوم الخلجان فى الدقهلية

بعض الآثار المكتشفة بكوم الخلجان فى الدقهلية