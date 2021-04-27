شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مصر من أسرع 10 دول نموًا في مؤشر الشمول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات تستهدف الوصول إلى المساهمة بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي خلال الـ3 سنوات المقبلة، بدلا من 5% في العام المالي الحالي.

وذكر طلعت، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الحكومة البرنامج الوطني الإصلاحات الهيكلية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة التحول الرقمي، ذاكرًا أن مصر هذا العام ضمن أسرع عشر دول نموًا في مؤشر الشمول الرقمي على مستوى 82 دولة.

ولفت إلى أن هنالك ثلاث محاور ترتكز عليها استراتيجية الوزارة وهي التحول الرقمي لقطاعات الحكومة، وبناء القدرات، وجلب الاستثمارات المحلية والعالمية.