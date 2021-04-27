شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 35 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، عدد 6 حالات إيجابية و35 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 6 حالات ايجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 397 حالة، بجانب تسجيل 35 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2339 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 147 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 18 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و144 حالة أخرى، تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.