شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تتعامل بكل جبهاتها لمواجهة «سد النهضة».. مدبولي: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر دخلت في الفقر الحاد فيما يخص المياه، مشيرًا إلى أن «مصر دخلت بموارد هائلة ومئات المليارات للاستفادة من كل قطرة مياه».

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية،الثلاثاء، أن «الدولة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وتحلية مياه البحر، وكل ذلك لمواجهة محدودية الموارد المائية»، مؤكدًا أن «الدولة تتعامل بكل جبهاتها لمواجهة أزمة سد النهضة».

وأردف: «مصر من أعلى الدول في استخدام المياه، ومن أعلى الدول التي تعيد استخدامها وإعادة تدويرها، ومعالجتها»، مؤكدًا أن «الدولة تستخدم كل مواردها لاستغلال كل قطرة مياه».