شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة في برنامج الإصلاحات الهيكلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مشروع برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وقال «طلعت»، خلال مؤتمر إطلاق مشروع برنامج الإصلاحات الهيكلية، الثلاثاء، إن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 محاور رئيسية أولهم هم التحول الرقمي لكل قطاعات الحكومة المصرية والثاني هو بناء القدرات وزيادة الوعاء المهاري للشبابا في مختلف أنحاء الجمهورية والمحور الثالث هو إيجاد الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية.

وأضاف: «هذه المحاور الثلاث ترتكز على قاعدتين أساسيتين، الأولى هي بنية تحتية كفء، والثانية هيسياج تشريعي وحوكمي ينظم ويسيطر على المنطومة بالكامل».