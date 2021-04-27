شكرا لقرائتكم خبر عن «ينتظر قرارات هامة».. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا في منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء، 27 أبريل 2021، عن الأسعار التى حققها فى الصباح حيث حقق سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى مصر زيادة قدرها ، 37 قرشا فقط .

وشهد سعر الذهب عالميا مع منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا قليلا أيضا رغم حالة الاستقرار التى ظهر عليها فى الصباح مع ارتفاع مؤشر الدولار واستقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية ، حيث ارتفعت الأوقية " الأونصة " فى التعاملات الفورية، بمقدار 2.57 دولارا منذ الصباح ، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.11% وسط حالة من القلق والترقب بين المتعاملين فى السوق لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي، والذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء والذى من المتوقع أن يسفر عن مزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل شراء السندات واسعار الفائدة وهى عوامل تحدد مستقبل التداول على الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 27 أبريل، 786.16 جنيه، وكان فى الصباح 785.79 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا فى منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، 1,782.58 $، وكانت فى الصباح ، 1,780.01 $ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب فى منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى بداية التعاملات صباح اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب فى نهاية التعاملات مساء الإثنين 26 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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