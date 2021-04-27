شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد على التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والعمل بقوة والمتابعة المستمرة للكافيهات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، والالتزام بنسبة الاشغال المقررة قانوناً وعدم السماح بتزاحم المواطنين بها، مؤكدا أنه في حالة عدم الالتزام سيتم الغلق الكامل لتلك المنشآت وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتفعيل لجان التفتيش وفرض الغرامات على غير الملتزمين من المواطنين بارتداء الكمامة ،خاصة في وسائل المواصلات والأسواق والمناطق التجارية، والمطاعم والكافيات لمواجهة فيروس كورونا،، مطالباً جميع الجهات المعنية بالتعاون للحد من ظاهرة انتشار الفيروس ،وذلك بعد أن تلاحظ تزايد حالات الإصابة به خلال الأيام الماضية.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وإداراتها المختلفة، والمرور الدائم على المساجد للتأكد من غلق دورات المياه والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ،وإستخدام كل مواطن سجادة صلاة شخصية وإرتدائه الكمامة أثناء الصلاة ،فضلا عن الإلتزام بالأعداد المسموح لها بأداء الصلاة بنسبة لا تتعدى ٢٥ ٪من الطاقة الإستيعابية للمسجد، كما كلفهم المحافظ بحصر عدد ساحات الصلاة بكل مركز ومدينة والتي من المقرر إقامة شعائر صلاة عيد الفطر بها ،ومدى صلاحيتها حسب اشتراطات السلامة، للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في موجته الثالثة.