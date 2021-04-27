شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: حققنا نمو 16% رغم جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر ضمن أسرع عشر دول في الشمول الرقمي على مستوى العالم، مضيفا أن نسبة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت هذا العام ١٦٪ رغم جائحة كورونا.

وأضاف طلعت، خلال كلمة له في مؤتمر إطلاق الحكومة البرنامج الوطني الإصلاحات الهيكلية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن نعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشير إلى أن نعمل على تطوير أداء الحكومة من خلال الاعتماد على منظومة مميكنة بالكامل.

وأكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومى للعقارات في غاية الأهمية، ونعمل على منظومة ميكنة ورقمنة أنظمة التراخيص والهدم، لافتا إلى أن تعمل مع انتقال الحكومة العاصمة الإدارية الجديدة سيتطور العمل الحكومي بشكل كبير.