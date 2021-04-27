شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعقد إجتماعا لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة للبت في طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء اللجان الفنية ومديري الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة وحي، لمتابعة سير الإجراءات المتخذة للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، مؤكداً علي ضرورة إسراع الخطي في استكمال إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء ،وذلك بعد أن قام المخالفون بدفع قيمة الجدية لتوفيق أوضاعهم المخالفة والدخول تحت مظلة القانون.

وخلال الإجتماع تم استعراض الجدول الزمني المعد من قبل رؤساء اللجان الفنية المشكلة، للبت في انهاء إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء ، والمتضمن آليه انهاء إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها لكافة الإشتراطات اللازمة طبقا للقانون، وذلك لإنهاء العمل في هذا الملف الحيوي وتحقيق أعلي نسبة انجاز لمحافظة الشرقية.

كما وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة، وتذليل كافة العقبات أمامها من زيادة عدد المهندسين وتوفير وسائل إنتقال جيدة ، وذلك لإنهاء إجراء المعاينات اللازمة للمباني المخالفة علي أرض الواقع ومراجعة المساحة الحقيقية مع المساحة المحددة في الرسومات الهندسية المقدمة بالملف والتأكد من استيفاء كافة اشتراطات السلامة والحماية المدنية.

وقال محافظ الشرقية أنه سيتابع بنفسه إجراءات ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً على ضرورة عقد اجتماع اسبوعي للوقوف على معدلات الإنجاز في هذا الملف وتذليل العقبات أمام عمل اللجان.